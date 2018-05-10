إنجي المقدم تتحدث الإيطالية في «ليالي أوجيني»

نشرت الفنانة إنجي المقدم على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، صورة لها من كواليس مسلسل «ليالي أوجيني»، المقرر عرضه على قناة CBC حصريًا خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت الصورة، أثناء تصويرها أحد المشاهد في محافظة بورسعيد، حيث علقت عليها إنجي المقدم بقولها، «صوفيا رمضان 2018».

وتجسد إنجي المقدم في «ليالي أوجيني» دور «صوفيا»، وهي فتاة إيطالية تعيش في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام 1946 ببورسعيد، وتتحدث الإيطالية والعربية.

ومسلسل «ليالي أوچيني» بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وكارمن بصيبص، إلى جانب إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب، وهو من تأليف إنجي القاسم وسماء أحمد، وإخراج هاني خليفة.

وتجسد أمينة خليل في المسلسل دور «كاريمان»، التي تهرب للعيش في «بنسيون» تمتلكه الفنانة انتصار، حيث تختبئ عندها بعد أن يطردها زوجها من القصر، الذي كانت تعيش فيه لتبدأ الأحداث في التصاعد بشكل درامي مثير.