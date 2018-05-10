وزيرة التضامن تناقش مع وفد النقد الدولي برامج الحماية الاجتماعية

اجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، سوبير لال، والوفد المرافق له؛ لمناقشة ملف كامل عن برامج الحماية الاجتماعية التي عملت عليها الوزراة خلال الفترة الماضية، لحماية محدودي الدخل.

واستعرضت وزيرة التضامن، مع وفد الصندوق الإجراءات والبرامج التي تنفذها الوزارة من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وخلال الاجتماع أطلعت «والي»، وفد الصندوق على آخر ما تحقق في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والخطط المستقبلية للبرنامج وسبل التوسع في زيادة عدد الأسر المستفيدة منه مع مراجعة وتنقية المستفيدين من المساعدات الضمانية وضمهم لتكافل وكرامة ليكون هناك برنامج واحد للدعم النقدي مع التأكيد على تطبيق المشروطية في التعليم والصحة لاستمرار الأسر في الحصول على الدعم النقدي.

وناقش الوفد رؤية الوزارة حول الحماية الاجتماعية من خلال التشغيل، فضلا عن استعراض البرامج الجديدة التي تنفذها الوزارة لدعم وحماية وتنمية الأسر الأكثر احتياجا ومنها مشروع دعم سبل العيش لأمهات الأطفال في المدارس المجتمعية، والذي يقوم بتدريب أكثر من 23 ألف أم على إدارة وإنشاء المشروعات متناهية الصغر وتمويل أكثر من 6 آلاف مشروع للأمهات اللاتي حصلن على التدريب، وكذلك مشروع «مستورة» الذي مول 9 آلاف سيدة بأكثر من 90 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات، والذي سيرتقي بمستوى الحضانات ومخرجات التعليم في المرحلة العمرية من «0-4 سنوات»، وسيتيح فرص عمل مباشرة في الحضانات التي سيتم إنشائها، فضلا عن إتاحه فرص للأمهات الراغبات في العمل أن يجدن مكانا مناسبا لأطفالهن، فيما أكد وفد صندوق النقد الدولي من جانبه على أهمية التوسع في هذا البرنامج لعائده الاقتصادي والاجتماعي الكبير.

وعرضت الوزيرة برنامج «2 كفاية»، من أجل الحد من المشكلة السكانية وتوعية السيدات المستفيدات من برنامج الدعم المشروط «تكافل» بأهمية تنظيم الإنجاب والمباعدة بين فترات إنجاب الأطفال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للإسكان.

وقالت «والي»، إن معظم البرامج التي تنفذها الوزارة تراعي فيها أن تكون مصدر لخلق فرص عمل جديدة، داعية صندوق النقد لدعم جهود الوزارة في برامج الحماية وإتاحة فرص عمل مناسبة لتوليد مصادر دخل للأسر الأكثر احتياجا حتى لا يحتاج المواطنين إلى دعم نقدي.

من جانبه، أشاد رئيس بعثة الصندوق، ببرامج للحماية الاجتماعية في مصر، معربا عن رغبة الصندوق في التعاون مع الوزارة؛ لتحقيق المزيد من التقدم في ملف الدعم والحماية الاجتماعية.