يوسف القعيد: أعتذر لعدم قراءة أعمال أحمد خالد توفيق قبل وفاته

اعتذر الكاتب والروائي يوسف القعيد، بصفته مقرر لجنة القصة بوزارة الثقافة، لعدم تكريم الدكتور أحمد خالد توفيق في حياته، واصفا هذا بالإهمال الكبير الذي ما كان يجب أن يتم مهما كانت الظروف والأسباب والمبررات.

وأضاف «القعيد» أنه لم يقرأ أعماله إلا بعد رحيله، مشيدًا باختياره الإقامة في مدينته طنطا مبتعدًا عن زحمة القاهرة، واصفا مدينة طنطا بأنها «عاصمة الروح للوجه البحري».

وطالب يوسف القعيد بتحويل أعمال أحمد خالد توفيق إلى أفلام سينمائية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم، تحت عنوان «في محبة عراب الشباب»، بحضور محمد خالد توفيق نجل الراحل، الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أمجد عبدالرؤوف، الكاتب أحمد مراد، نسمة يوسف إدريس، هاني الجمل، هشام أصلان، أشرف عبدالشافي، والمخرج أحمد أنور، حسن غزالي، طارق إمام، كريم الشاذلي، مصطفى شهيب، شريف عبد السلام، الفنان أحمد السيد، ومجموعة كبيرة من الكُتاب والنقاد والإعلاميين من محبي ورفقاء درب الدكتور أحمد خالد توفيق.