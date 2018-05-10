القوات المسلحة تنظم قرعة الحج لعدد من أسر الشهداء

نظمت القوات المسلحة قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية لأداء فريضة الحج لهذا العام على نفقة القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التي توليها لأبنائها.

وشهد الاحتفال، الذي أقيم على هامش القرعة العلنية تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفانا بما قدموة من عطاء وتضحيات للدفاع عن كرامة الوطن وصون ترابه المقدس.

ووسط مشاعر الفرحة الغامرة قدم المكرمون من أسر الشهداء والمصابين الشكر والامتنان للقوات المسلحة على الدعم والرعاية المستمرة المقدمة لهم، معربين عن اعتزازهم بدورها الوطني في خدمة الوطن والتفاني والعطاء من أجل خدمة المواطنين.