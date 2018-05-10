انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على ظهور السيدة العذراء في الزيتون

ترأس الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة العظيمة دميانة ورئيس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية، صباح اليوم الخميس، صلوات القداس الإلهي في انطلاق فعاليات الاحتفال بذكري مرور 50 عاما على ظهور السيدة العذراء بالزيتون.

وقال الأنبا بيشوي، في كلمته خلال القداس الإلهي، إن مصر تباركت بظهور السيدة العذراء عام 1968، وأن جميع المواطنين منذ 50 عاما شاهدوا هذه الظهورات المباركة، وأن مصر تباركت أيضا بزيارة العائلة المقدسة، لافتا إلى أن الله في الكتاب المقدس، قال «مبارك شعبي مصر»، ولم يقل كلمة «شعبي» على أية شعوب أخرى على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يستمر الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على ظهور السيدة العذراء بكنيسة الزيتون حتى يوم الأحد المقبل، وتقام تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، وتشمل العديد من الفقرات الروحية والترانيم ومشاركة مجموعة من الكهنة والأساقفة والعديد ممن عاصروا تلك الظهورات.