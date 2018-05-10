أمين «الأعلى للثقافة»: أحمد خالد توفيق أخلص لقرائه فأخلصوا له

قال سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلي لوزارة الثقافة، إن أحمد خالد توفيق، جعل الوسط الثقافي أمام مفارقة حقيقة يجب التوقف أمامها كثيرًا لفهمها، مشيرًا إلى أنه حقق شهرة كبيرة لم يسعى إلى تحقيقها، في وقت لم يحصلها من يسعون بدأب للوصول إليها، لافتًا إلى أن السبب وراء ذلك هو أنه عرف كيف يخاطب قراءه ويخلص لهم، فأخلصت له قرائه وكرمته.

وتابع «المصري» خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم، تحت عنوان «في محبة عراب الشباب»، إن أحمد خالد توفيق لم يرحل، وبأن أعماله التي استطاع بها الوصول لوجدان الشباب هى التي ستخلده، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يكرم فيها المجلس الأعلى للثقافة اسم أحمد خالد توفيق لكنها لن تكون الأخيرة.

وسلم الأمين العام للمجلس الأعلي لوزارة الثقافة، درع وزارة الثقافة لنجل الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

شارك بالحضور محمد خالد توفيق نجل الراحل، الدكتور أمجد عبدالرؤوف، الكاتب أحمد مراد، نسمة يوسف إدريس، هاني الجمل، هشام أصلان، أشرف عبدالشافي، والمخرج أحمد أنور، حسن غزالي، طارق إمام، كريم الشاذلي، مصطفى شهيب، شريف عبد السلام، الفنان أحمد السيد، ومجموعة كبيرة من الكُتاب والنقاد والإعلاميين من محبي وتلامذة ورفقاء درب الدكتور أحمد خالد توفيق.