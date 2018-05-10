«ماكرون» يدعو لوقف تصعيد التوتر بعد الضربات في سوريا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى نزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن قالت إسرائيل إن القوات الإيرانية في سوريا شنت هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان، وإنها ردت بشن ضربات صاروخية.

وذكر مكتب «ماكرون»، في بيان: «الرئيس على اطلاع مستمر، ويدعو لوقف تصعيد التوتر في الوضع».

وأوضح قصر الإليزيه، أن «ماكرون» سيناقش الوضع بالشرق الأوسط خلال اجتماع اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على الأراضي السورية ودمرت العشرات منها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا، ردا على وابل من الصواريخ استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف البيان، أن إسرائيل قصفت أيضا 5 بطاريات صواريخ مضادة لطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.