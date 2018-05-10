ضبط 1003 مخالفات مرورية وتحصيل 80650 جنيهًا غرامات بالغربية

تمكنت مباحث المرور بالغربية اليوم الخميس، من ضبط 1003 مخالفات مرورية، وتحصيل 80650 جنيهًا كغرامات فورية بشوارع طنطا والمحلة الكبرى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أشرف المرسي مدير مباحث المرور، يفيد بنتائج الحملات الأمنية التي أسفرت في مجال ضبط المخالفات المرورية، حيث تم تحرير مخالفات لـ34 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة، ومخالفات لـ 42 دراجة نارية بدون لوحات وتراخيص، وتحرير 511 مخالفة على نموذج 125، و442 مخالفة انتظار خاطىء، و6 مخالفات لسيارات لتجاوز خط السير.

وتم التصالح في 848 حالة مقابل تحصيل 80650 جنيهًا كغرامات فورية، وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.