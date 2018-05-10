فييرا يُجدد تعاقده مع اتحاد كلباء الإماراتي

أعلن نادي اتحاد كلباء تجديد تعاقده مع البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم واحد.



جاء هذا بعد نجاح المدرب في قيادة الفريق في الصعود مجددا لدوري المحترفين بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى ونجاح الفريق في آخر جولة من التأهل بعد فوزه في المباراة الأخيرة على العربي وتعادل منافسه الآخر الفجيرة مع رأس الخيمة مما منح اتحاد كلباء بطاقة التأهل المباشر مع فريق بني ياس.



ويمتلك فييرا خبرة في الملاعب الإماراتية والخليجية والعربية بشكل عام، حيث سبق له تدريب اتحاد كلباء قبل 3 سنوات وكان مدربا للمنتخب العراقي الذي توج بكأس أمم آسيا 2007، وسبق له تدريب ناديي الإسماعيلي والزمالك المصريين، والقادسية الكويتي، ونادي الجيش الملكي المغربي، وتولى تدريب منتخب الكويت أيضا.