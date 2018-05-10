روسيا: الدفاع الجوي السوري أسقط أكثر من نصف الصواريخ الإسرائيلية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على مواقع داخل سورية الليلة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 28 طائرة إسرائيلية من نوع إف-15 وإف-16 شاركت في الهجوم الليلي، وأطلقت نحو 60 صاروخا على مواقع داخل سورية، إضافة إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي عشرة صواريخ أرض-أرض تكتيكية.



ووفقا للبيان، الذي نقله موقع "روسيا اليوم" فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقع مرابطة الوحدات الإيرانية ومواقع للدفاع الجوي السوري في منطقة دمشق وجنوبي البلاد.



وأشار البيان إلى أنه يجري التحقق من حجم الخسائر التي تكبدتها الوحدات الإيرانية والبنى التحتية العسكرية والمدنية السورية جراء القصف الإسرائيلي.



وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضرباته الصاروخية على مدار ساعتين، وذلك بذريعة الرد على قصف مواقع إسرائيلية من قبل الوحدات الإيرانية في وقت سابق.