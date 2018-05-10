دمشق: صواريخ إسرائيل أصابت مواقع دفاع جوي ومستودع ذخيرة

استهدفت بعض الصواريخ الإسرائيلية، فجر الخميس، عددا من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري.



وقالت (سانا) إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية ومنعت معظمها من الوصول إلى أهدافها.



وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الإسرائيلية طلبت من المستوطنين في الجولان السوري الدخول إلى الملاجئ.



وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن قوات إيرانية أطلقت نحو 20 قذيفة على مواقع إسرائيلية في مرتفعات الجولان.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض عدد من الصواريخ دون الإبلاغ عن إصابات.



وأضاف الجيش، في بيان، أنه "ينظر إلى ذلك الحدث من منطلق خطورة شديدة ويظل متأهبا لمجموعة متنوعة من السيناريوهات".