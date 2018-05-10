نقلت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى إسرائيل، أمس، مقر سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

واستبدلت السفارة اسم مدينة "تل أبيب" بمدينة "القدس" في العنوان الرئيسي لصفحتها الرسمية على تويتر، استعدادا لنقل مقر السفارة فعليا على أرض الواقع الأسبوع المقبل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكتبت السفارة في تغريدة "تم تغيير اسم الحساب (الصفحة) الرسمي إلى السفارة الأمريكية في القدس، وما زلنا نبحث عن صورة رئيسية مناسبة".

والاثنين الماضي، بدأت السلطات الإسرائيلية وضع لافتات عليها عبارة "السفارة الأمريكية" في حي أرنونا بالقدس، استعدادا لافتتاح السفارة الاثنين المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، وقيام دولة الاحتلال وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني.

وسيحضر 800 شخص مراسم افتتاح السفارة، مع وفد من البيت الابيض، بينما لن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيترأس مساعد وزير الخارجية جون سوليفان الوفد الأمريكي.

ونشر البيت الأبيض قائمة بأسماء الوفد الرئاسي الذي سيتوجه إلى القدس وفي مقدمته ابنة ترامب إيفانكا وصهره ومستشاره لشؤون الشرق الاوسط جاريد كوشنر بالإضافة للمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.