غالي: لن أشارك في مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري المصري

أكد حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أنه لن يشارك مع فريقه في المباراة الأخيرة بالدوري المصري والمقرر لها 22 مايو الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في دبي قبل مهرجان اعتزال اللاعب غدا الجمعة حيث يلتقي الأهلي مع أياكس الهولندي في مباراة ودية.

وقال غالي :"اخترت يوم 11 مايو موعدا لإقامة مهرجان اعتزالي أمام أياكس الهولندي لأنه التوقيت الأنسب لكل الأطراف لإقامة تلك المباراة التكريمية، خاصة وأن الأهلي لديه ارتباطات قارية خاصة بالمشاركة في بطولة الأندية الافريقية حيث يلتقي كمبالا سيتي الأوغندي ومن بعدها مباراة محلية ضد فريق النادي المصري في ختام منافسات الدوري".

وتابع :"بعد هاتين المباراتين سوف ينضم اللاعبون الدوليون إلى المنتخبات الوطنية ووقتها سيتعذر مشاركتهم في مهرجان الاعتزال لذلك وجدت هذا التوقيت مناسب تماما".

وأكد :"التوقيت كان مناسبا للفريق الهولندي أيضا الذي رحب بالمشاركة في مهرجان تكريمي، استنادا لجدول ارتباطاته الذي تناسب مع الموعد الذي حدده لمهرجان الاعتزال".

وأضاف غالي في المؤتمر الصحفي :"بعد مباراة التكريم والعودة إلى مصر سأعود إلى منزلي، وابتعد قليلا عن كل شيء له علاقة بالكرة، خاصة أنني لدي رغبة قوية في الابتعاد عن كل الضغوط؛ من أجل حسم خطوتي القادمة في مجال عملي".

وقال :"أرى أن هناك لاعبين مميزين في مركزي قادرين على استكمال رحلتي، ولكن كل على حسب طريقة لعبه وهم كريم نيدفيد وأحمد حمدي وأكرم توفيق".