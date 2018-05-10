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ترامب يعلن القبض على أخطر 5 مطلوبين من «داعش»

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 6:43 م | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 6:43 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اعتقال أخطر 5 مطلوبين من قادة تنظيم «داعش» الإرهابي.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دون المزيد من التفاصيل حول هوية ومكان هذه العناصر الإرهابية.


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