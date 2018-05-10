• «النقل»: القرارات تراعي العدالة الاجتماعية



قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر المترو، وذلك ابتداءا من صباح الغد الجمعة، ليتم حسابها وفقا لعدد المحطات.

وقالت وزارة النقل، في بيان صحفي لها اليوم الخميس، إن سعر تذكرة المترو سيكون كالآتي:

- عدد 9 محطات بـ3 جنيهات

- عدد 16 محطة بـ5 جنيهات

- أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات

منوهة إلى أن سعر تذكرة ذوي الإحتياجات الخاصة 50 قرشا فقط.

وأضافت الوزارة أنه لن يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مراعاة للبعد الاجتماعي، حيث تبلغ تكلفة اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة 33 جنيها، وعدد 35 محطة مبلغ 41 جنيها، وأسعار إشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها، وأسعار إشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

وناشدت وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل إشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب، وتتضمن أنواع الاشتراكات لغير الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%، ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة إثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض 50%، ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة إثنان جنيه و97 قرشا بنسبة تخفيض 57.5%، ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و89 قرشا بنسبة تخفيض 44.4%.

وأوضحت الوزارة أن هناك عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016-2017 و2017-2018 بنسبة 94%، وخسائر متراكمة على المترو تقدر بـ618.6 مليون جنيه، لافتة إلى أن هذه القرارات هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي المترو وتطوير وتحديث أنظمته، وللحفاظ على المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يوميا، ولتقديم خدمة مميزة للركاب.