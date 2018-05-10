يستعد أبرز نجوم كرة القدم المصرية للمشاركة في مسلسل إذاعي جديد في رمضان 2018، يتحدث عن كواليس المنتخب في كأس العالم 1990، بالإضافة لكأس العالم 2018.

يشارك عدد من النجوم على رأسهم كلًا من : "أحمد شوبير، مجدي عبد الغني، إسماعيل يوسف، خالد الغندور وغيرهم.

ويسعي مسلسل شارع المونديال للخروج من الإطار الكلاسيكي المكرر للإذاعة منذ سنوات طويلة، وحتي مع تطور الإذاعات في مصر ظل الإطار الدرامي فيها كما هو، وشارع المونديال هو أول مسلسل يكسر هذا الإطار الكلاسيكي.

ويعد شارع المونديال فكرة الإعلامي مجدي كامل، تأليف دكتور ياسر أيوب، وإنتاج ماس ميديا جروب، وسيكون المسلسل طول شهر رمضان علي إذاعة الشباب والرياضه في الثالثه والنصف قبل الفطار، وعلي راديو مصر في السادسه مساءً.

ويشهد المسلسل مفاجأت وأخبار حصرية وانفرادات داخل أحداث مسلسل شارع المونديال، الذي من المنتظر أن يكون تتر بداية ونهاية المسلسل بصوت المعلق أيمن الكاشف.