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وزير النقل يرفع العلم المصري على أحدث قاطرتين تم بنائهما لميناء الإسكندرية

كتبت - ميساء فهمي:
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 2:22 م | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 2:22 م

رفع وزير النقل، هشام عرفات، العلم المصري على أحدث قاطرتين تم بناء إحداهما بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، معلنا عن بناء 6 قاطرات أخرى لتحسين خدمة القطر والإرشاد، للمساهمة في إحياء الأسطول البحري بميناء الإسكندرية.

وأضاف الوزير، خلال مراسم رفع العلم اليوم الخميس، والتي شارك فيها رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء مدحت عطية، ومستشار الوزارة للنقل البحري، اللواء مصطفى الديب، أن القاطرتين هما (إسكندرية 8) بقوة شد 50 طن من طراز تراكتورز متعددة الأغراض، بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه، والثانية بشركة التمساح لبناء السفن وهي القاطرة (إسكندرية 4) بقوة شد 60 طن من طراز تراكتورز متعددة الأغراض، بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.


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