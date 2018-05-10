قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، إن الوزير هشام عرفات، تفقد عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها غرب محافظة الإسكندرية، بتكلفة إجمالية 1.9 مليار جنيه.

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أن المشروعات التي تفقدها الوزير هي تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب، ومشروع إنشاء وصلة لربط ميناء الخيلة بمنطقة العجمي، والذي وصفه بالمشروع العملاق والذي يحقق سيولة مرورة وتكامل للشاحنات، فضلًا عن إنشاء محور باب 54، بتكلفة 503 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تفقد إنشاءات داخل ميناء الإسكندرية، والجراح متعدد الطوابق بتكلفة 285 مليون جنيه.

وأشار إلى تفقد الوزير مشروع الصب السائل بميناء الدخيلة، ورفع العلم المصري على قاطرتين لزيادة قوة القطر والشد بميناء الإسكندرية.