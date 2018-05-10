قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إنه عقد عدة جلسات تفاوضية مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، لتولي القيادة الفنية لأحد الأندية السعودية.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "لا أريد الإعلان عن اسم النادي في الوقت الحالي حتى أضع مسئوليه في موقف حرج".

وأكمل: "أفضل العمل خارج مصر في العام المقبل، الدوري السعودي رائع ويشهد استثمارات كبيرة، ومن الرائع العمل به".

وأوضح: "في حال قيادتي لأحد الأندية السعودية، سأضم شيكابالا إلى هذا الفريق، هذا اتفاقي مع اللاعب أنه سيكون معي في النادي الذي سأشرف على تدريبه".

على جانب أخر قال ميدو، إن ابتعاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي عن التهديف، ليس سببه أزمته مع اتحاد الكرة حول حقوق الرعاية.

وأوضح: "صلاح مجهد بشكل كبير، خاض أكثر من 50 مباراة هذا الموسم، أعتقد أنه سيعود للتألق مع نهائي دوري الأبطال".

وأشار ميدو إلى أنه سيشجع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، كونه من مشجعي الريال، لافتا إلى أنه يتمنى أن يسجل محمد صلاح في المباراة النهائية.