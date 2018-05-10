ميركل وماكرون يدعوان إلى التهدئة في الشرق الأوسط

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إلى التهدئة في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في ظل التوترات الأخيرة في سورية وتبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل وإيران داخل الأراضي السورية.

وأعلنت دوائر داخل قصر الإليزيه أن ماكرون وميركل تحدثا معا في مدينة آخن غربي ألمانيا حول هذه التطورات وأبديا قلقهما حيال ذلك.

من جانبه، أكد متحدث حكومي ألماني أن الجانبين دعيا إلى التعقل ووقف التصعيد في المنطقة.

كان الصراع بين إسرائيل وإيران تصاعد في ليلة الأربعاء/الخميس الماضية، على نحو خطير، حيث ذكرت بيانات إسرائيلية أن قوات إيرانية هاجمت نقاطا عسكرية إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية، وأضافت هذه البيانات أن سلاح الجو الإسرائيلي رد بالهجوم على عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سورية.

وفي الكلمة التي ألقتها بمناسبة منح ماكرون جائزة شارلمان الألمانية المرموقة لجهوده في خدمة الوحدة الأوروبية، قالت ميركل في مدينة آخن :" على أوروبا أن تملك مصيرها في يديها" وذلك في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران.