الخميس 10 مايو 2018 4:34 م القاهرة القاهرة 40°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟

النتـائـج تصويت

وسائل إعلام رسمية: مهاتير محمد سيؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم

مهاتير محمد
مهاتير محمد
كوالالمبور - د ب أ
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 3:23 م | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 3:23 م

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن مهاتير محمد، سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس لوزراء ماليزيا في القصر الملكي بكوالالمبور، مساء اليوم الخميس.

ويقود مهاتير ائتلاف أحزاب المعارضة (باكاتان هارابان)، الذي حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات الماليزية.

ومن المقرر أن يتم الاحتفال بأداء اليمين، في الساعة 0930 مساء بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الماليزية (برناما) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان من المقرر في البداية أن يقوم مهاتير بأداء اليمين في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، ولكن الموعد قد تأخر لأسباب غير محددة.

ومن جانبه، كتب مخريز مهاتير، نجل مهاتير، على موقع "فيسبوك": "بعد طول انتظار، تم الترحيب بأن يقوم والدي مهاتير بأداء اليمين ليكون رئيسا لوزراء ماليزيا، في الساعة 0930 مساء. الحمد لله".

ويشار إلى أنه سيكون مهاتير 92 عاما بذلك أكبر رئيس للحكومة في العالم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك