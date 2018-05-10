وسائل إعلام رسمية: مهاتير محمد سيؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن مهاتير محمد، سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس لوزراء ماليزيا في القصر الملكي بكوالالمبور، مساء اليوم الخميس.

ويقود مهاتير ائتلاف أحزاب المعارضة (باكاتان هارابان)، الذي حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات الماليزية.

ومن المقرر أن يتم الاحتفال بأداء اليمين، في الساعة 0930 مساء بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الماليزية (برناما) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان من المقرر في البداية أن يقوم مهاتير بأداء اليمين في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، ولكن الموعد قد تأخر لأسباب غير محددة.

ومن جانبه، كتب مخريز مهاتير، نجل مهاتير، على موقع "فيسبوك": "بعد طول انتظار، تم الترحيب بأن يقوم والدي مهاتير بأداء اليمين ليكون رئيسا لوزراء ماليزيا، في الساعة 0930 مساء. الحمد لله".

ويشار إلى أنه سيكون مهاتير 92 عاما بذلك أكبر رئيس للحكومة في العالم.