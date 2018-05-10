«التموين»: افتتاح منافذ «أهلا رمضان» بالقليوبية والإسكندرية بداية الأسبوع المقبل

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم افتتاح منافذ «أهلًا رمضان»، بكل المحافظات منذ بداية الشهر، موضحًا أنه لم يتبقى سوى محافظتين؛ القليوبية والإسكندرية، سيتم افتتاحهم بداية الأسبوع المقبل.

وقال متحدث «التموين»، في تصريح للتليفزيون المصري، الخميس، إن كل أجهزة الدولة في حالة استنفار لاستقبال شهر رمضان، مؤكدًا على جاهزية الوزارة وامتلاكها أدوات لقياس مدى الاستهلاك طيلة الشهر الرمضاني.

وأضاف أن هناك 10 آلاف طن دواجن جاهزة للطرح خلال رمضان بسعر 19 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى 10 آلاف طن لحوم مجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، مستطردًا أن هناك أيضًا لحوم سودانية طازجة مطروحة بسعر 85 جنيهًا للكيلو، ذلك فضلًا عن جاهزية ما يزيد عن 12 ألف ذبيحة من إجمالي الاحتياطات الموجودة للضخ خلال الشهر الكريم.

وأوضح أنه تم توفير وإتاحة كل السلع والمنتجات بالأخص الأساسية والاستراتيجية، من أجل إحداث تناسب بين العرض والطلب، ما يؤثر في استقرار الأسعار، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الفجوات في السوق وسدها.