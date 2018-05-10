«السيسي» يوافق على مبادرة «المركزي» لإعفاء 5000 مصنع من فوائد عجزوا عن سدادها

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق خلال اجتماعه معه اليوم، على إطلاق البنك مبادرة لإعفاء حوالي 5000 مصنع من فوائد القروض الذين حصلوا عليها من الجهاز المصرفي ولم يتمكنوا من سدادها.

وأضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال احتفالية الأهرام لتكريم أبرز الشخصيات الاقتصادية، مساء الخميس، «إنه سيتم شطب جميع الفوائد حتى مبلغ معين، وهذه المبادرة تطال أيضًا الأشخاص الذين لم يتمكنوا من سداد فوائد قروضهم، أيًا كانوا فلاحين أو موظفين أو عمال».

وأعرب عن آماله في موافقة الجهاز المصرفي على هذه المبادرة التي عرضها صباح اليوم على الرئيس السيسي، وحظيت بموافقته، موضحًا أن هذه المبادرة تشمل كل من لهم قضايا مع الجهاز المصرفي بشأن سداد فوائد القروض.

وأشار إلى وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار، وهو ما يعزز من الثقة في الاستثمار داخل مصر، مشيدًا بتدفقات الاستثمارات الأجنبية التي تشهد تزايدًا مستمرًا مقارنة بما كانت عليه قبل عام ونصف العام.

وأكد: «لدينا القدرة المالية على دعم المشروعات والحياة اليومية، ونعمل على متابعة الأحداث العالمية لتجنب وقوع أي ضرر على الشعب المصري، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب».