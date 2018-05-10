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سانا: تجدد القصف الإسرائيلي من داخل الجولان باتجاه الأراضي السورية

دمشق - د ب أ
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 3:01 ص | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 3:01 ص
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن طائرات إسرائيلية جددت قصفها من داخل الجولان باتجاه الأراضي السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف عنه أن "الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية".

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات الإسرائيلية طلبت من المستوطنين في الجولان السوري الدخول إلى الملاجئ.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن قوات إيرانية أطلقت نحو 20 قذيفة على مواقع إسرائيلية في مرتفعات الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض عدد من الصواريخ دون الإبلاغ عن إصابات.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه "ينظر إلى ذلك الحدث من منطلق خطورة شديدة ويظل متأهبا لمجموعة متنوعة من السيناريوهات".

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