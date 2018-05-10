بليسكوفا تفوز على هاليب وتتأهل للدور قبل النهائي ببطولة مدريد للتنس

تأهلت كارولينا بليسكوفا للمرة الأولى، إلى الدور قبل النهائي ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، بتغلبها على سيمونا هاليب، المصنفة الأولى على العالم، 6 / 4 و6 / 3 في دور الثمانية للبطولة.

وكانت الرومانية هاليب تسعى للفوز بالبطولة للمرة الثالث، ولكن بليسكوفا هي من تمكنت من الفوز بالمباراة.

تاريخيا، تغلبت هاليب على بليسكوفا ست مرات، وكان هذا الفوز هو الثالث للاعبة التشيكية.

وفي مباراة أخرى، تأهلت الفرنسية كارولين جارسيا إلى الدور قبل النهائي بالبطولة بتغلبها على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6 / 2 و6 / 3.

واحتاجت جارسيا إلى ساعة و17 دقيقة من أجل تحقيق الفوز على اللاعبة الإسبانية.

وتلتقي جارسيا في الدور قبل النهائي مع الفائزة من مباراة دور الثمانية، التي تجمع بين الروسية ماريا شارابوفا والهولندية كيكي بيرتنس.

وقالت جارسيا :" من الصعب دائما مواجهة شخص مثل كارلا، التي تلعب بشكل جيد في إسبانيا. الجمهور كان يؤازرها. ازدادات ثقتها بعد المباراتين التي لعبتهما".

وأضافت :"كانت هذه أجواء صعبة. كان يتعين علي التركيز على لعبي وأن ألعب بشكل جيد ،وأن أحسن أدائي عن أمس. كنت قوية بما يكفي للفوز بالمجموعتين".