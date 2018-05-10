وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو: «اتخذت القرار وضميري مستريح»

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، أحد الحلول التي كان يجب اتخاذها منذ زمن طويل للحفاظ على استمرارية المرفق، متابعًا: «أتخذ هذا القرار وضميري مستريح، لأنني أريد الإبقاء على هذه الخدمة المهمة لأهلنا».

وأضاف «عرفات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الخميس، مع الإعلامية «رشا نبيل»، أنه يستقل مترو الأنفاق أكثر من مرة خلال الأسبوع، ويلمس خلالهم أهميته للمواطنين، لاسيما مواطني المرج وحلوان وشبرا، موضحًا أن الوزارة تراعي في قراراتها العدالة الاجتماعية، من خلال تقسيم خطوط المترو إلى مناطق، ليكون سعر التذكرة وفقًا لعدد المحطات.

وطالب الموظفين والمواطنين الذين يستقلون المترو يوميًا بعمل اشتراك، لأنه سيكون مخفضًا، وسيكون اشتراك الـ8 محطات بنفس السعر القديم 2 جنيهات، لعدد 180 رحلة أو 3 أشهر أيهما أقرب، مستطردًا: «راكب المترو اليومي، هو زبوني ويجب أن نحمله على الرأس ونقدم له ميزة عن من يستقله مرة أو مرتين في الأسبوع».

وأوضح أن اشتراك المسافات الأطول به تخفيض أكبر عن السعر الجديد، مضيفًا أن الوزارة تعيد بناء المنظومة، لإرساء نوع من العدالة، وتطوير خدمة المترو، لاسيما الخط الأول، الذي يحتاج 20 مليار جنيه، حتى لا يصبح حال المترو مثل السكك الحديدية.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بادية من صباح الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.

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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052018&id=34f204bb-fb77-41ba-ae1f-3f6cb4ed079d