«الصحة» توضح أسباب إغلاق مستشفيي زيزنيا بالإسكندرية والجولف بمصر الجديدة

علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على قرار الوزارة بإغلاق مستشفى زيزنيا الخاصة بالإسكندرية، بسبب المخالفات التي تم العثور عليها داخل المستشفى.



وقال متحدث «الصحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الأربعاء، إنه تم تشكيل لجنة طبية من القاهرة والإسكندرية لمعاينة المستشفى، ورُصدت مخالفات كثيرة تم رفعها في تقرير إلى الوزير الدكتور أحمد عماد الدين.



وتابع أنه من هذه المخالفات عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى، واستخدام بعض الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدًا أنه تنفيذ قرار وزير الصحة بإغلاق تلك المستشفى منذ أسبوع.



وأضاف أنه تم أيضًا إغلاق مستشفى الجولف بمصر الجديدة، بعدما تم رصد العديد من المخالفات بها من ضمنها عدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، فضلًا عن العثور على مخزن كامل للأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية معبئة داخل السرنجات دون تدوين الصلاحية عليها، بالإضافة إلى توظيف عمالة غير مؤهلة.



وأوضح أنه تم العثور على أحد العاملين بمستشفى الجولف، يعمل بالصيدلية رغم حصوله على دبلوم تجارة، مستطردًا أنه تم اكتشاف أن فريق التمريض غير مؤهل للتمريض على الإطلاق، لذلك أصدر وزير الصحة قرارًا بإغلاقها.



