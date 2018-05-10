الخميس 10 مايو 2018 3:54 ص القاهرة القاهرة 27.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟

النتـائـج تصويت

الجامعة العربية: إقرار خطة إعلامية للتصدي لقرار أمريكا بشأن القدس

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 3:17 ص | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 3:17 ص
قالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب ناقش العديد من القضايا الإعلامية، وتطرق إلى كيفية تطوير وتنفيذ استراتيجية إعلامية عربية بخطة واضحة محددة وهادفة.

وأضافت «أبو غزالة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الأربعاء، أن القمة العربية أقرت خطة إعلامية للقدس، للتصدي لقرار الولايات المتحدة الأمريكية أحادي الجانب بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وتابعت أنه تم مناقشة ميثاق الشرف الإعلامي، الذي ارتأت الأمانة العامة للجامعة العربية ضرورة تحديثه، مؤكدة أن الإعلام سيكون له دور تنموي واقتصادي هام المرحلة المقبلة.

وعن حضور اجتماع مجلس الإعلام وفد من قطر، أوضحت أن هناك مندوبين من الدوحة حضروا الاجتماع لتمثيل بلادهم، نظرًا لكونها عضوًا في الجامعة العربية للدول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك