الجامعة العربية: إقرار خطة إعلامية للتصدي لقرار أمريكا بشأن القدس

قالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب ناقش العديد من القضايا الإعلامية، وتطرق إلى كيفية تطوير وتنفيذ استراتيجية إعلامية عربية بخطة واضحة محددة وهادفة.



وأضافت «أبو غزالة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الأربعاء، أن القمة العربية أقرت خطة إعلامية للقدس، للتصدي لقرار الولايات المتحدة الأمريكية أحادي الجانب بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.



وتابعت أنه تم مناقشة ميثاق الشرف الإعلامي، الذي ارتأت الأمانة العامة للجامعة العربية ضرورة تحديثه، مؤكدة أن الإعلام سيكون له دور تنموي واقتصادي هام المرحلة المقبلة.



وعن حضور اجتماع مجلس الإعلام وفد من قطر، أوضحت أن هناك مندوبين من الدوحة حضروا الاجتماع لتمثيل بلادهم، نظرًا لكونها عضوًا في الجامعة العربية للدول.



