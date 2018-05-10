وزارة الخزانة الأمريكية تقر عقوبات جديدة على إيران

أقرت وزارة الخزانة الأمريكية، برئاسة ستيفن منوتشين، مساء اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تشمل 3 كيانات إيرانية، وتطال 6 أشخاص ينتمون إلى فيلق القدس التابع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي، ووقع على الهواء مرسومًا للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع أقصى العقوبات، بعد وجود أدلة دامغة على استمرار طهران في تخصيص اليورانيوم والاقتراب من إنتاج قنبلة نووية، وفق قوله.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، التزام بلادها بعدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، وتطبيق العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها، منوهة إلى أن واشنطن تعد لفرض عقوبات إضافية على طهران خلال الأسبوع المقبل.

وردًا على ذلك الانسحاب، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، متابعًا أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران، حسب قوله.