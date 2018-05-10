كيف تتعامل مع طفلك مريض «الحساسية» فى موجات الأتربة؟

تتغير أحوال الطقس فى فترات تغيير الفصول بين الحين والآخر بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها وكذلك هبات الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ومع تقلبات الطقس وإثارة الرمال والأتربة بين الحين والآخر يصاب الكثير من الأطفال بنزلات البرد التى تختلف شدتها من طفل لآخر قد تصل لنزلات شعبية حادة خاصة الأطفال الذين يتم تشخيصهم بمرضى الحساسية.

تقول الدكتورة شيرين خميس استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إنه يجب عزل أى فرد من أفراد الأسرة لديه نزلة برد «كحة أو عطس» من الاختلاط بالأطفال قدر المستطاع وارتداء كمامات طبية على الأنف والفم حتى لا يكون مصدر عدوى لباقى أفراد المنزل.

وتضيف «خميس» إذا كان طفلك يعانى من حساسية الأنف عليكِ استخدام أدوية الحساسية سريعا وبخاخات الأنف سواء كورتيزونات موضعية أو محلول ملحى، أما إذا بدأت أعراض الرشح تظهر على طفلك فعليكِ استخدام بخاخ الأنف «المحلول الملحى» حتى لا يتطور الأمر ويصل لحد الكحة.

وعن الأطفال الذين يتم تشخيصهم بحساسية الصدر، تؤكد استشارى طب الأطفال على ضرورة استخدام جهاز الاستنشاق عبر جلسات البخار بموسع الشعب الهوائية «كالفاركولين» أو «الأتروڤينت» مع استشارة طبيب الطفل المختص، مشيرة إلى أنه إذا كان الطفل سبق له استخدام أدوية موسعة للشعب الهوائية أو بخاخ للحساسية فيجب استخدامهما على الفور، بالإضافة للأدوية الوقائية التى تقلل من تكرار نزلات البرد والتى تحتوى على المادة الفعالة «مونتيلوكاست».

كما يفضل الإكثار من تناول الطفل للعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة تحديدا «الينسون» فهو طارد طبيعى للبلغم ومنشط للمناعة.

وأخيرا تجيب الدكتورة شيرين عن تساؤل الكثير من الأمهات عن متى يتم اللجوء للطوارئ خاصة مع فترات إثارة العواصف والأتربة؟

ــ حدوث تزييق فى نفس الطفل.

ــ صعوبة فى التنفس ونهجان.

ــ إذا رفض طفلك الرضاعة.

ــ ارتفاع درجة الحرارة لـ39 درجة مئوية.

ــ كحة شديدة مستمرة لا تتوقف.

ــ حدوث زرقان للطفل.