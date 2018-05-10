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ارتفاع أسعار العملات.. والدولار يسجل 17.70 جنيه للشراء

نور رشوان
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 11:09 ص | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 11:09 ص
شهد سوق العملات المصرية، صباح اليوم الخميس، ارتفاعًا بأسعار الشراء والبيع لغالبية العملات، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

فقد سجل سعر الدولار، وفقًا لنشرة البنك المركزي، 17.70 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 21.02 جنيه للشراء، و21.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 24.05 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.72 جنيه للشراء، و4.75 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 4.82 جنيه للشراء، و4.85 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي إلى 58.65 جنيه للشراء، و59.00 جنيه للبيع.

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