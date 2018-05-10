نتنياهو يعلن فشل الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فجر اليوم، فشل بفضل جاهزية الجيش الإسرائيلي".

وأضاف "ايران تجاوزت خطا أحمر"، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مساء اليوم الخميس.

وتابع: "الجيش الإسرائيلي شن هجمات موسعة للغاية ضد أهداف إيرانية في سوريا".

واستطرد: "بفضل الاستعداد الهجومي والدفاعي لقواتنا، فشل الهجوم الإيراني. لم يسقط أي صاروخ في إسرائيل"، حسب زعمه.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد صرح في وقت سابق اليوم الخميس، إن إسرائيل ضربت "كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا" وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس.

كان سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي قام ليلة أمس بشن غارات على مواقع إيرانية داخل سوريا ردا على قيام إيران بقصف مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان ليلة الأربعاء.