الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

نقلت وكالة الأنباءالسورية الرسمية (سانا)، عن مصدر عسكري، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية، دون الإشارة إلى مكان محدد.



وكانت مصادر سورية ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق أن عدة صواريخ إسرائيلية استهدفت بلدة الكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق بعد منتصف ليل الأربعاء /الخميس.



وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء الأربعاء، إنه تم إطلاق عدة قذائف من إسرائيل باتجاه مدينة البعث بالقنيطرة دون أنباء عن إصابات.



وقالت مصادر محلية في ريف دمشق لـ(د.ب.أ) إن "حوالي 10 صواريخ أطلقت من مطار المزة العسكري باتجاه ريف دمشق الغربي".



وفي السياق، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات إيرانية أطلقت نحو 20 قذيفة على مواقع إسرائيلية في مرتفعات الجولان.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض عدد من الصواريخ دون الإبلاغ عن إصابات.



وأضاف الجيش، في بيان، أنه "ينظر إلى ذلك الحدث من منطلق خطورة شديدة ويظل متأهبا لمجموعة متنوعة من السيناريوهات".