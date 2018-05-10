قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة بقانون النقل، تضمنت فرض رسوم مرور على الطرق السريعة والحرة والرئيسية.



وأكد رئيس «نقل النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الأربعاء، أنه لن يتم فرض أية رسوم مرور بالطرق الداخلية أو المحلية بكافة المحافظات، بما فيها «الدائري» و«المحور» و«الأوتوستراد».



وعن الطريق الدائري الإقليمي، أوضح أنه سيتم فرض رسوم على السير في الطريق الدائري الإقليمي بعد التعديلات القانونية الجديدة، مستطردًا أنه تم تحديد قيمة الرسوم للسيارات الملاكي بـ10 جنيهات، و20 جنيهًا للأتوبيس أو السيارات النقل الخفيف، و50 جنيهًا للسيارات النقل الثقيل، مع إتاحة زيادة هذه القيمة بحد أقصى 3 أمثال، بناء على قرار وزير النقل.



وتابع أن التعديلات الجديدة ستحدث طفرة حقيقية في قانون النقل، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على البنية التحتية للطرق التي سيكتمل قيمة ما أُنفق عليها في 30 يونيو المقبل، مليار جنيه، وهو ما كان يمثل الموازنة العامة لمصر منذ سنوات بعيدة.



وذكر أن إحدى المواد تضمنت تحليل فئات المرور، وهناك مادة أخرى خاصة بتحديد حرم الطريق، موضحًا أن التعديلات الجديدة نصت عل زيادة مساحة الطرق الحرة إلى 150 مترًا.



ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، أمس الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لعام 1968 بشأن الطرق العامة.



