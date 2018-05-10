رئيس «التعليم العام» يتفقد استعدادات لجان الثانوية العامة بأسيوط

واصل الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة جولاته الميدانية التي تستهدف الاطمئنان على استعداد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لعقد امتحانات الثانوية العامة، حيث أجرى صباح اليوم، زيارة ميدانية لمحافظة أسيوط؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية وتفقد سير العمل بلجنتي الإدارة، والنظام والمراقبة، وقد رافقه خلال الزيارة خالد عبد الحكم، مدير عام الامتحانات.

وحرص «حجازي»، في بداية زيارته الميدانية لمحافظة أسيوط على متابعة أعمال التقدير، ورصد الدرجات بامتحانات النقل بلجنة النظام والمراقبة بلجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة أسيوط التعليمية.

وشدد على ضرورة توخي الدقة اللازمة في أعمال التقدير ورصد الدرجات وأن يحصل كل طالب على ما يستحقه من درجات دون زيادة أو نقصان، وإضافة كافة البدائل المطروحة بنموذج الإجابة لتحقيق ما فيه صالح الطلاب.

ووجه «حجازي»، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط بضرورة تسخير كافة الإمكانات المتاحة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.

كما التقى «حجازي»، خلال متابعة سير العمل بلجنة الإدارة بقطاع أسيوط، وبأعضاء اللجنة، مشيدا بالجهود المبذولة منهم، وطالبهم ببذل المزيد والعمل كفريق واحد من أجل إنجاح العملية الامتحانية، والخروج بها بشكل آمن ومنضبط هذا العام.

وأكد ضرورة توخي الدقة اللازمة في جميع أعمال الامتحانات والتنسيق والتواصل بشكل مباشر مع رؤساء لجان سير الامتحان؛ لتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ خلال فترة انعقاد الامتحان، موجها بمراجعة أرقام الجلوس قبل تسليمها للطلاب، وضرورة تضمين ما جاء بأحكام القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 الصادر بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه باستمارات الجلوس التي سيتسلمها الطلاب.

كما وجه بضرورة مراجعة استمارات التقدم الخاصة بالطلاب الوافدين المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام، والتأكد من سلامة وصحة إجراءات تقدمهم لأداء الامتحان، وبضرورة التدقيق بإجراءات اختيار السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بلجان السير، ولجان التقدير، ومراجعة كشوف السادة المنتدبين لأعمال الامتحانات، والتأكد من عدم وجود موانع لديهم تحول دون مشاركتهم في أعمال الامتحانات، قبل استصدار خطاب الندب لهم، والمقرر أن يتم توزيعها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 23-5-2018.