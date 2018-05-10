«الصحة» تطلق مشروع «مصر لتنظيم الأسرة» بتمويل 20 مليون دولار

أطلق الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مشروع برنامج تعزيز مصر لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع مؤسسة «جون سنو» الأمريكية، في إطار تحسين النتائج الصحية للسكان المستهدفين، وذلك بتمويل 20 مليون دولار من المؤسسة الأمريكية.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم، أن القضية السكانية على رأس اهتمامات الدولة بعد أن توقفت قرابة 5 سنوات من 2011 حتى 2015، مشيرا إلى أنه باستمرار معدلات النمو السكاني -أي بنهاية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي سيمتد إلى 15 سنة- سنصل إلى 113 مليونا في 2032.

وأشار إلى أن المشروع الجديد سيبدأ في 9 محافظات في الصعيد، تشمل: (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، والمناطق العشوائية بالقاهرة، والإسكندرية). ونوه بأن أول مشروع مع هذه المؤسسة الأمريكية بدأ في 1982، ومصر جنت ثماره في 2005، لكن تراجع الأمر بعد ذلك.

وقال إنه تم التواصل المباشر مع وزارات التضامن والتنمية المحلية والأوقاف؛ للاهتمام بالخطاب الديني الإسلامي والمسيحي بشأن أهمية الانضباط في عملية الإنجاب ووزارة التربية والتعليم لمكافحة التسرب من التعليم، وتوجيه المحافظين للتعامل مع قضية السكان.

وقال الدكتور علي عبدالمجيد مدير تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، إن المشروع يقوم على التعاون لتحقيق أهداف الألفية المستدامة 2030 لمدة 5 سنوات، بتمويل 20 مليون دولار.

وأعلنت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن أن البرنامج سوف يستمر لمدة 5 سنوات ويستهدف 9 محافظات، موضحة أن البرنامج يهدف إلى ضمان جودة خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مجموعة من السلوكيات الصحية.

أما عن الأنشطة الرئيسية للبرنامج، قالت «عبدالمجيد»، إنه سيتم إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل المنتفعات وتطبيق نموذج للتعلم عن بعد للأطباء، بالإضافة إلى تصميم منهج لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإشراك القطاع الخاص والأهلي، وتقديم منهج لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.