وزير التنمية المحلية: لا تهاون في استرداد أراضي الدولة بعد انتهاء مهلة التقنين

شدد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، على أن الدولة لن تتهاون في استرداد الأراضي الزراعية والمملوكة لها، بعد انتهاء المدة المحددة لتقنين أوضاع المعتدين على هذه الأراضي.



وأضاف «الجندي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأربعاء، أن الدولة مدت مهلة تقنين أوضاع المعتدين على أراضي الدولة لمدة 146 يومًا، مشيرًا إلى أنه تم استعادة أكثر من 2000 فدان و920 ألف متر مربع مباني حتى الآن.



وتابع: «الوزارة ستقوم بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، ولا تراجع ولا تردد مع من لم يتقدم لتقنين أوضاعه، والدولة ستسترد أملاكها بما فوقها من مباني من كل مغتصب».



يذُكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صدق بالموافقة على تمديد المهلة لتلقى طلبات التقنين من المواطنين واضعي اليد على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة اعتبارا من 14 مارس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر.