محافظ بني سويف يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية تخدم 10 قرى بمركز الواسطى

زار المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف مركز الواسطى، حيث افتتح وتفقد عددا من المشروعات في قطاعي التعليم والطرق باعتمادات تصل إلى 72 مليون جنيه وتخدم حوالي 10 قرى تعدادها يزيد عن 120 ألف نسمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للدفع بمستوى الخدمات والمرافق بقري المحافظة.

وكان في استقبال المحافظ خلال جولته النائبان: بدوي النويشي ،عصام خلاف عضوا مجلس النواب، والمحاسب كمال عبدالتواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وبدأ المحافظ جولته بافتتاح مدرسة قمن العروس الثانوية بنين بتكلفة 3 مليون و150 ألف جنيه، وتتكون من 5 طوابق تضم 12 فصلا دراسيا وغرف للمعامل والأنشطة، حيث تمثل المدرسة إضافة جديدة لمنظومة التعليم في المرحلة الثانوية بالمجلس القروي لقمن العروس وتوابعه، ويعتبر المبنى الجديد إضافة جديدة لمدرسة قمن العروس الثانوية المشتركة التي تم إنشاؤها عام 1984، لتصبح مدرستين احداهما للبنين والأخرى للبنات.

كما افتتح المحافظ أعمال تطوير طريق بني غنيم بقمن العروس بطول 2.4 كم بتكلفة 3 مليون و300 ألف جنيه ضمن خطة المديرية لنشاط الرصف للعام المالي 2017/2108،حيث تمت توسعة الطريق وتأهيله وإعادة رصفه ليصبح متوسط عرضه 7.5 أمتار ويخدم 40 ألف نسمة بطريقة مباشرة.

وافتتح المحافظ مدرسة العبور الإبتدائية بقرية ميدوم والتي تكلف إنشاؤها 3 مليون و700 ألف، وتتكون من دور أرضي و4 علوي وتضم 9 فصول دراسية و8 قاعات رياض أطفال، وعدد 4 معامل بخلاف غرفة الأنشطة والغرف الإدارية ، حيث تستوعب المدرسة أكثر من 650 طفلا في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

وتفقد المحافظ طريق الميمون /ميهوب الديب بطول 1.4كم وتكلفة 2مليون و200ألف جنيه، والذي يخدم يربط بين الميمون وعزبة ميهوب الديب ويخدم قرى وتوابع الميمون وأبوصير الملق ومعصرة ابوصير والمناشي، حيث أوضح ناصر فراج مدير الطرق والنقل أنه يجري العمل في الطريق على مرحلتين، المرحلة الأولى بطول 1.3كم وتم توسعة عرضه ليصل إلى 7.5 مترا، بينما تشمل أعمال المرحلة الثانية بطول 850 مترا داخل الكتلة السكنية حيث من المقرر انشاء اتجاهين كل اتجاه بعرض 7 أمتار ويتكون من حارتين في الاتجاه الواحد.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبرى الميمون العلوى على طريق القاهرة بنى سويف الزراعي ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للكوبري،الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، بطول 820 مترا، حيث وجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل في المشروع، الذى سوف يسهم فى حل مشكلة التكدس المرورى والزحام ومزلقان السكة الحديد بمدخل قرية الميمون التي تعتبر واحدة من أكبر قرى المحافظة.

واستمع المحافظ لموجز عن سير العمل في المشروع، حيث يجري العمل في طريق الخدمة السطحي (الأسفلت) جانب ترعة الإبراهيمية اللازم لخدمة الوصول لقرية الميمون، ويجري العمل في أعمال الأساسات بنسبة 40% تقريبا، و35% في أعمال الخوازيق ، والعمل في الحوائط الساندة الخاصة بالكوبري لتجهيز المطالع والمنازل.