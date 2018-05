أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن المكان والزمان الذي سلتقي فيه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الخميس، إن اللقاء المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية سيكون في سنغافورة في 12 يونيو المقبل.

وعبّر «ترامب» عن آماله في أن يكون لقاؤه مع زعيم كوريا الشمالية لحظة هامة للسلام في العالم.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!