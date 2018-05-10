السفير الكيني: مصر لها فضل كبير علينا منذ جمال عبد الناصر

أكد أوتيانو جوف ماكوونيجا، السفير الكيني بالقاهرة، على عمق العلاقات المصرية الكينية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا نظيره الكيني لزيارة لمصر وسوف تكون قريبا.



وأضاف السفير الكيني، خلال حواره مع برنامج «شكل تاني»، والذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف، عبر فضائية «LTC»، أن مصر لها فضل كبير على كينيا، عندما دعم الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، حركات الاستقلال الكينية عام 1950، منوها أن هناك علاقات اقتصادية متبادلة بين البلدين حيث تقوم مصر استيراد منتج الشاي من بلادهم.



وأثنى السفير الكيني، على الإسهامات المصرية في دعم التعليم والصحة والبنية التحتية في دولة كينيا.



