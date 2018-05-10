قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن كوبري الدخيلة بالإسكندرية، الذي تفقد أعمال المرحلة النهائية له اليوم، يقع على بعد 5 كيلو متر من كوبري التعمير، ويربط بين الميناء والطريق الدولي الساحلي.

وأضاف وزير النقل، في تصريح لفضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن تكلفة إنشاء هذا الكوبري الذي تصل مساحته إلى كيلو ونصف الكيلو، تصل إلى 550 مليون جنيه، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منه في الخامس عشر من يوليو المقبل.

وأوضح أن كوبري الدخيلة إضافة يعد وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالدولي الساحلي، مشيرًا إلى مدى استفادة الأهالي بغرب الإسكندرية منه في الوصول من محور التعمير إلى الدخيلة بشكل مباشر.

وتفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، أعمال المرحلة النهائية لكوبري الدخيلة بالإسكندرية، برفقة اللواء بحري مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، وقيادات هيئة الطرق والكباري.