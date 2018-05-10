كشف الإعلامي عمرو أديب، عن الهدف من لقاء محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، المقرر إذاعته في تمام الساعة التاسعة ونصف الساعة من الجمعة المقبلة.



وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأربعاء، إن الهدف الحقيقي من هذا اللقاء ليس كرويًا، موضحًا: «حتى يرى الجمهور كيف يتعامل الخارج مع ابنهم اللي فرحانين به، ويعرفوا كيف طوَّر من نفسه».



وتابع: «لأول مرة هنعرف إزاي شاط ضربة الجزاء اللي صعدت مصر لكأس العالم»، لافتًا إلى إبداء «صلاح» رأيه في المونديال، الذي وصفه بـ«مش ممكن تسمعه من أي حد بيلعب كرة».



وأعرب عن افتخاره باستضافة محمد صلاح وإجراء حوارًا مطولًا وصفه بالجيد، بشكل أكبر مما كان الأمر حينما حاور بعض اللاعبين العالميين أمثال لاعب ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ولاعب برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، معقبًا: «ده ابن بلدي، الملك المصري».



وأعلنت فضائية «ON E»، عن استضافة الإعلامي عمرو أديب، لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في برنامجه «كل يوم»، الساعة 9:30 مساءًا من الجمعة المقبلة.



ومن المتوقع أن يتحدث «صلاح»، خلال هذا اللقاء التليفزيوني، عن تألقه مع فريق ليفربول الإنجليزي، وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في بطولة كأس العالم.



