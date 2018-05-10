سفير الاتحاد الأوربي: نثق في قدرة مصر على تنفيذ خطط التنمية

قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، إن القيادة المصرية كانت شجاعة لاتخاذها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأت تظهر مؤشراتها الإيجابية منذ 2017، متابعًا أن الوضع الاقتصادي كان معقدًا للغاية في السنوات الماضية.



وأضاف «سوركوش»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، أن الحكومة المصرية تسير بشكل جيد في خطة الإصلاح الاقتصادي، مستطردًا أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يقدمان المساعدات لدعم قرارات الدولة المصرية في خطة الإصلاح والتنمية، وهناك ثقة كبيرة في تنفيذ الخطط وتحقيق التنمية في مصر.



وتابع: «ونواصل مساعدتنا في بهدف مساعدة الحقوق المصرية على تحقيق النجاح في الإصلاحات، والجهود الخاصة بزيادة مستوى الحكومة لأن زيادة القانون وحقوق الإنسان ومشاركة المجتمع المدني أمر هام لتطوير المجتمع، ونحن ندعم الجهود المصرية لتحقيق استقرار دائم، وتنمية اجتماعية واقتصادية من خلال حقوق الإنسان والقانون».



وأوضح أن عملية الإصلاح الاقتصادي لها تأثير كبير على المصريين، ولكن المؤشرات توضح المضي في خطة الإصلاح بشكل جيد وسريع، مشيرًا إلى أن هناك جهود مشتركة وتبادل لوجهات النظر في قطاعات التعليم والصحة والمياه والقضايا الخاصة بالمجتمع المدني والحوكمة وسيادة القانون.



ولفت إلى وجود علاقات استراتيجية بين الاتحاد الأوربي ومصر، ومجال لتعميق وتوسيع لنطاق تعاون معها، موضحًا أن مصر من الدول الأكثر أهمية بين دول جنوب المتوسط، وتحظى بدعم من الاتحاد الأوربي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية واستقرار دائم، وهناك اتفاقية بشأن التعاون المتبادل في المجالات المختلفة حتى عام 2020.





