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حركة فتح الفلسطينية تندد باعتقال إسرائيل أحد قادتها وزوجته في القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - د ب أ
نشر فى : الخميس 10 مايو 2018 - 3:17 م | آخر تحديث : الخميس 10 مايو 2018 - 3:17 م

نددت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتقال الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس أحد قادتها وزوجته في شرق القدس.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن اعتقال رئيس لجنة القدس في المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث وزوجته "لن يقوض الوجود الفتحاوي والفلسطيني في مدينة القدس".

واعتبرت الحركة أن اعتقال غيث وزوجته "جزء من الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وشددت على أن "سياسات الاعتقالات والإبعاد عن المدينة المقدسة التي تنتهجها إسرائيل لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكا بحقهم في الوجود بالمدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين، والدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية غيث وزوجته صباح اليوم، بعد اقتحام منزلهما في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في الجزء الشرقي من مدينة القدس، بحسب مصادر فلسطينية.

ولم تعقب أية مصادر إسرائيلية على عملية الاعتقال.


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