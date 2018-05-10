افتتاح معرض «أهلا رمضان» في العريش

افتتح اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، معرض "أهلا رمضان" فى مدينة العريش ووكذلك مركز بئر العبد.

وأكد محافظ شمال سيناء خلال افتتاح المعرض، أن الأوضاع بشمال سيناء مستقرة وأن جميع السلع متوفرة بالأسواق وكذلك داخل المعرض بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن المعرض يقام بتنسيق كامل مع القوات المسلحة والشرطة المدنية ووزارة التموين.

من جهته قال عبد الله قنديل رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، إن جميع البضائع متوفرة في المعرض تباع بأسعار مدعومة، لافتا إلى أنه يتم بيع اللحوم بسعر 80 جنيها للكيلو، وتم الاتفاق على منح تخفيضات 20% لمنتجات السلع التي توفرها الشركة القابضة للتموين.