وزيرة الثقافة تلتقي نظيرها السعودي لبحث سبل التعاون

• عبد الدايم: خبرات مصرية لدعم الثقافة والفنون في السعودية

• العواد: خطط ثقافية بالتعاون مع مصر لخلق جيل من المبدعين في المملكة



التقت إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام بالسعودية لبحث سبل التعاون الثقافي والفني بين البلدين.



وأكدت عبد الدايم على قوة العلاقات المصرية السعودية في كافة المستويات، ورحبت بدراسة العديد من الخطط الطموحة الهادفة إلى دعم هذا المجال بالمملكة والتي تشمل رغبة الجانب السعودي في الاستفادة من الخبرات المصرية لإدارة مؤسسات متخصصة يتم إنشائها في أنحاء البلاد تضم مناهج لتعليم مختلف ألوان الفنون.



وقالت إن الثقافة المصرية تتبنى تنفيذ فكرة مماثلة في ربوع الوطن لمواجهة الفكر المتطرف، كما أعلنت قبول الدعوة التي وجهتها إدارة مهرجان «سوق عكاظ» بمدينة الطائف لمشاركة مصر في فعالياته كضيف شرف بمجموعة من الفرق الفنية والأمسيات والندوات الشعرية والأدبية التى تبرز جانبًا من الحضارة المصرية، وأهدت العواد نماذج من برامج وأنشطة قطاعات الوزارة المختلفة.



من جانبه، أشار العواد إلى التقارب الوجدانى بين الشعبين الشقيقين مشيدًا بزيارة الأوبرا المصرية الأولى للملكة والتى حققت نجاحًا ضخمًا، ووجه الدعوة لتكرار التجربة، لافتًا إلى تشوق الجمهور السعودي للاطلاع على مختلف الألوان الثقافية والفنية.



كما تمت مناقشة بعض نظم التدريب وتعليم الفنون في مصر، حيث أبدى رغبته في نقلها إلى المملكة لتخريج أجيال من أبناء السعودية المبدعين القادرين على أداء الفنون الجادة والمتذوقين لها.