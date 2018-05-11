الإمارات تدرج 9 أفراد وكيانات إيرانية بقائمة «داعمي الإرهاب»

أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة تسعة أفراد وكيانات إيرانية بقائمة "داعمي الإرهاب".

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا تضمن إدراج تسعة كيانات وأفراد إيرانية للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء اليوم الخميس: "يأتي القرار ضمن حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.. تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه؛ لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات".

وأكملت "تم إدراج الكيانات والأفراد الإيرانيين ضمن القائمة نتيجة تعاون وثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، التي أدرجت ذات الأفراد والكيانات في قائمتها".

وذكرت الوكالة الإماراتية أن "وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أشاد بجهود دولة الإمارات وتعاونها الوثيق في هذا الشأن"، مؤكدا على "ضرورة أن تتنبه جميع دول العالم الى جهود إيران لاستغلال المؤسسات المالية للدول الأخرى لتبادل العملات وتمويل الجهات الإرهابية الفاعلة في الحرس الثوري الإيراني".