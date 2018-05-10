ضبط شخص يزور العملة المصرية في الغربية

ذكر بيان صادر عن مديرة أمن الغربية، اليوم الخميس، أن مباحث الأموال بوسط الدلتا، تمكنت من ضبط أكبر العناصر الإجرامية في مجال تقليد العملات الوطنية والمستندات الحكومية وبعض أختام الجمهورية المقلدة والطوابع البريدية المزورة.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، تفيد قيام «محمد.ع»، مقيم مركز سمنود، بتزوير العملات المصرية، والمحررت الرسمية وأختام الجمهورية.

وبتقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد طلال، مفتش الإدارة، من ضبط المتهم وبحوزته 200 ألف جنيه مصري، فئات مختلفة، وجميعها مزورة كما تم ضبط جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في العملية وهي عبارة عن «لاب توب وسكانر وماكينة تصوير وأخرى للتغليف ومقص».

وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.