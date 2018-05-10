علق اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان، على البيان رقم 21 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب في سيناء، قائلًا إنه صدر في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، مثل باقي البيانات الأخرى حتى لا يعطي فرصة لإطلاق الشائعات من جانب الجماعات الإرهابية أو الدول التي تمولها.

وأضاف «الشهاوي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «أون لايف»، مساء الخميس، أن الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ما زالت مهددة، لافتًا إلى تدمير عناصر المنطقة الغربية العسكرية وقوات حرس الحدود 4 سيارات دفع رباعي، وضبط 13 سيارة أخرى بالاتجاه الغربي، أما بالاتجاه الجنوبي ضبطت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية 6 سيارات دفع رباعي خلال محاولتها التسلل عبر الدروب الصحراوية وعدد 2 موتوسيكل.

وأوضح أن تسمية العملية الشاملة «سيناء 2018» بهذا الاسم يرجع لكونها تشمل حماية وتأمين كل الحدود المصرية من كافة الاتجاهات الرئيسية والاستراتيجية، مشيرًا إلى اتباع الجماعات الإرهابية أساليب تتسم بكونها غير متوقعة وغير معقولة، حيث إنها استخدمت الجمال في نقل الدعم اللوجستي.

وتابع أنه تم العثور على جملين محملان بعدد كبير من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة، مضيفًا أن الجماعات الإرهابية لم تترك شيئًا لم تعمل على تفخيخه من أجل تنفيذ عملياتها المتطرفة، حيث إنها لم تكتف بتفخيخ المنازل والسيارات فقط، إنما لجأت إلى الحيوانات أيضًا.

وأصدرت القوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، البيان رقم 21 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 للإعلان عن القضاء على 21 عنصرًا تكفيريًا، وتدمير 4 سيارات دفع رباعي بالاتجاه الغربي، وضبط 13 سيارة أخرى محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية، وعثر بداخلها على أكثر من 3 ملايين و100 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة، و675 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى ضبط 538 متسللًا من جنسيات مختلفة خلال عدة محاولات للهجرة غير الشرعية، مضيفة أنه تم ضبط 6 سيارات دفع رباعي بالاتجاه الجنوبي وعدد 2 موتوسيكل خلال محاولاتها التسلل عبر الدروب الصحراوية.