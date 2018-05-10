رجم صومالية حتى الموت لجمعها بين 11 زوجا

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رجمت سيدة صومالية حتى الموت، بعدما أدانتها محكمة تديرها حركة الشباب الصومالية المتشددة بالجمع بين الأزواج.

وكانت سكرى عبدالله ورسامى قد اعترفت بأنها تزوجت 11 رجلا، دون الحصول على الطلاق من أى من أزواجها السابقين، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وذكر شهود عيان من بلدة سابلالى الجنوبية أن «ورسامى رجمت بالحجارة حتى الموت على أيدى مقاتلى حركة الشباب ودفنت فى الأرض».

وكانت ورسامى فى حالة صحية مثالية عندما اعترفت بارتكاب التهم الموجهة إليها عندما مثلت أمام المحكمة فى سابلالى التى تبعد 200 كيلو متر جنوب غرب مقديشو.

وتهدف أنشطة حركة الشباب فى الصومال، التى تسيطر على مساحات شاسعة من الصومال، إلى فرض الشريعة فى البلاد، وغالبا ما تشن هجمات متتالية على الحكومة المركزية فى العاصمة.

وقال محمد أبو أسامة، حاكم الحركة فى منطقة شبيلى السفلية إنه «تم استدعاء سكرى عبدالله ورسامى وتسعة أزواج وزوجها القانونى الحالى، وأكد كل منهم أنها زوجته».

ويعد الطلاق أمرا شائعا فى الصومال، إلا أن تفاصيل هذه القضية غير عادية، بحسب مولودى حاجى عبدى.

ومن المعروف أن حركة الشباب المتشددة تطبق عقوبات جسدية صارمة على ما يعتبرونه «مخالفات دينية».